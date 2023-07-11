Как сделать держатель в атомобиле для детского планшета из бумаги и скотча: простой лайфхак

Недавно блогерша под ником city.56 раскрыла гениальный лайфхак на популярной платформе TikTok, касающейся путешествий на автомобили с детьми. Родители, которые едут с детьми часто задаются вопросом, как надежно закрепить планшет, чтобы он развлекал детей на протяжении всей поездки и не повредился.

Теперь мы расскажем об этом простом и быстром способе создания надежного держателя для планшета. Для этого вам понадобится один лист бумаги формата А4 и несколько кусочков клеящей ленты, чтобы увеличить надежность конструкции.

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Установить такой держатель очень просто. Сначала извлеките подголовник одного из передних сидений автомобиля и положите лист бумаги на заднюю сторону подголовника так, чтобы его отверстия совпадали с пазами на подголовнике. Затем просто вставьте подголовник назад, чтобы он удерживал бумагу ножками.

Если вы хотите, чтобы планшет не выпал из держателя даже при резких поворотах автомобиля, склейте края бумаги кусочками скотча.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы руль авто не нагревался на солнце.

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