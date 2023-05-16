Как сделать из простой сковороды антипригарную: простой лайфхак

Регулярное использование сковородки приводит к износу антипригарного покрытия, что приводит к пригоранию пищи. Как вернуть антипригарные свойства сковороде или сделать из простой сковороды антипригарную подскажет UaPortal.

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Итак, вам понадобится стакан соли и несколько капель растительного масла.

Сковороду поставьте на небольшой огонь и насыпьте в нее стакан поваренной соли. Прогревайте соль в течение 15-20 минут, периодически помешивая. Высыпьте соль, промойте сковороду без использования геля для мытья посуды и высушите. Затем на сухую сковороду капните несколько капель масла и прогрейте 3 минуты. В конце повытирайте сковороду салфеткой.

Напомним, мы уже писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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