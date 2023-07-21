Как собственноручно сделать ароматизатор для дома из подручных материалов

У каждого дома есть свой собственный запах, который может быть вызван разными факторами, такими как материалы, из которых построен дом, аромат готовящейся в нем пищи, а также наличие животных. Кроме того, уровень влажности также может влиять на атмосферу в помещении. Возникает вопрос как сделать атмосферу приятной и обеспечить приятный аромат в помещении.

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Один из лайфхаков, который может помочь вам бороться с влагой и неприятным запахом в квартире, был опубликован блоггером на платформе TikTok. Он делится идеей как сделать естественный ароматизатор для дома своими руками.

Для создания такого ароматизатора понадобится обрезанная бутылка, соль, гвоздика и кондиционер для одежды.

Прежде всего, насыпьте примерно 6 столовых ложек соли в обрезанную бутылку. Далее добавьте примерно 1 крышечку ополаскивателя к соли. Завершив эти шаги можно добавить несколько зубчиков гвоздики, которые можно легко приобрести в магазине.

После смешивания этих ингредиентов оставьте емкость на время в уютном месте вашего дома и дайте аромату распространиться. Этот самодельный ароматизатор станет естественным способом борьбы с влагой и создаст приятную атмосферу в вашем доме.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

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