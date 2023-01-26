Как спать зимой, когда выключили отопление, и не замерзнуть: 4 совета

Как спать зимой без отопления, чтобы не замерзнуть

Сон очень важная составляющая жизни человека в любое время года, и зима не исключение. Уснуть при минусовой температуре почти нереально, а спать в холодной кровати – вообще не самая лучшая идея. Утеплить спальное место в зимнее время года, чтобы спать с комфортом даже без отопления, поможет не только грелка.

Зимой в помещении рекомендуется сохранять температуру около 18 градусов, что сложно сделать, если выключено отопление. Однако эти 4 простых лайфхака помогут вам согреться даже в самый сильный мороз и спать зимой в тепле, даже если батареи в доме не работают.

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Вот 4 совета, которые помогут не замерзнуть ночью без отопления и спать в тепле:

Спальник можно использовать не только при путешествиях. Он позволяет спать в тепле даже в горах, поэтому дома точно удастся согреться этим способом; К спальнику можно докупить специальный вклад из специальной ткани или микрофлиса. Путешественники используют его как постельное белье, но оно может помочь и в утеплении кровати зимой; Если ситуация критическая, в доме можно разбить лагерь и поставить палатку. От дыхания пространство в палатке быстрее нагревается, потому что объем воздуха, который нужно нагреть – меньше. Поэтому спать внутри палатки будет комфортнее, чем на кровати в большой холодной комнате с высокими потолками; Грелка. Это один из самых простых и распространенных способов утеплиться, но вполне действенный и проверенный временем. Если грелки нет – воспользуйтесь обычной бутылкой с горячей водой.

Раньше мы писали о еще 4 простых советах как согреться зимой без отопления, которые точно работают.

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