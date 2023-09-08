Как стирать махровые полотенца, чтобы они всегда были мягкими

Махровые полотенца всегда могут оставаться мягкими и пушистыми, если придерживаться правильного подхода к стирке. Ведь именно от этого зависит их качество и состояние.

UAportal расскажет о нескольких важных правилах, которые помогут сохранить мягкость ваших любимых полотенец.

Отдельная стирка

Первое и самое важное правило – всегда стирать махровые полотенца отдельно от других вещей, особенно от вещей с фурнитурой. Это помогает избежать повреждений и выпадения волокон из полотенца.

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Не переполняйте барабан

Второе правило – не переполнять барабан стиральной машины. Рекомендуется заполнять его только наполовину. Это обеспечит полотенцам достаточно места для промывки и полоскания, а также сохранит их структуру.

Жидкий стиральный порошок

Третье правило – стирать полотенца только жидким стиральным порошком. Гранулированные или порошковые средства могут оставить остатки на полотенцах и снизить их мягкость. Также не рекомендуется использовать кондиционеры для белья, поскольку они могут делать полотенца менее водопоглощающими.

Шарики для стирки

Дополнительный способ для сохранения мягкости и пушистости ваших полотенец – использование специальных шариков для стирки. Они помогают разглаживать ткань и обеспечивают воздушное заполнение, что делает полотенца еще более пушистыми.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить махровые полотенца мягкими, пушистыми и приятными на ощупь.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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