Как стирать растянувшиеся джинсы, чтобы вернуть им прежнюю форму

Со временем при частом ношении джинсов они растягиваются. Однако есть способ восстановить форму брюк. Для этого нужно знать, как постирать джинсовую ткань таким образом, чтобы она уменьшилась и джинсы "сели". Для этого их нужно прокипятить, но делать это нужно правильно и понимая все преимущества и недостатки такого лайфхака.

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Налейте воду в металлическое ведро или большую кастрюлю и добавьте столовую ложку стирального порошка. Осторожно погрузите джинсы в воду и поставьте емкость на огонь средней мощности. Когда вода закипит, убавьте пламя и кипятите в течение 20-30 минут. После этого нужно вынуть штаны из кипятка и погрузить в тазик, наполненный холодной водой.

Следует отметить, что у этого метода есть несколько недостатков:

"Усадить" джинсы всего на 1 размер не получится – они могут уменьшиться больше, чем вы ожидали;

В результате кипячения джинсов оттенок может стать неравномерным или совсем пятнистым. Иногда джинсы варят для того, чтобы добиться именно такого эффекта. Поэтому этот способ подойдет для старых джинсов, которые вы не боитесь обновить еще и зрительно.

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