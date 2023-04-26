Как ускорить прорастание моркови перед посевом: хитрый лайфхак для огородников

Для успешного огородничества очень важно, чтобы посеянные семена взошли. Семена моркови обычно нуждаются от недели до месяца, чтобы проклюнуться из-под земли после посева. Однако есть хитрость, которая поможет сократить время ожидания ростков этого овоща.

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Опытные хозяева советуют провести специальную процедуру с семенами моркови за 10 дней до посадки. Для этого нужно положить семена в холщовый мешочек. Если этого нет, можно использовать кусочек ткани и завязать его в узелок.

Выберите место на участке, на котором никто не ходит. Выкопайте там лунку глубиной примерно 30 сантиметров и положите туда мешочек с семенами. Засыпьте лунку и покройте сверху пленкой, чтобы защитить землю от пересыхания. Если погода сухая, то сверху насыпьте мульчу.

Через десять дней выкопайте мешочек. За это время семена успеют проклюнуться. Раскопайте глубокие лунки, полейте их водой и распределите на них семена. Присыпьте будущую морковь почвой.

После такой процедуры первая лестница моркови появится из-под земли уже через 3-5 дней. Теперь ваши морковки будут расти быстрее и сильнее!

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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