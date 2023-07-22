Как успокоить младенца: топ-5 действенных советов от педиатра

Американский педиатр Харви Карп предлагает эффективные методы успокоения новорожденных, которые базируются на создании комфортных условий, похожих на то, что они чувствовали, находясь у мамы в животе.

Доктор Карп поделился пятью своими методиками, отметив, что не обязательно использовать все пять, ведь достаточно выбрать ту, которая лучше работает для вас и вашего малыша.

Пеленание

Хотя некоторые современные мамы отказываются от пеленания, считая, что это ограничивает движения и развитие ребенка, методика укачивания в сопровождении с пеленанием оказывается очень эффективной. Ребенок чувствует себя комфортно и защищенно, будто снова находится в мамином животике, окруженном нежными "объятиями" матери.

Сон на боку или на животе

Педиатр рекомендует эти позы для спокойного успокоения младенцев. Если малыш успокаивается, находясь на руках у папы или мамы, они могут смягчить переход, положив его на свое плечо животиком вниз.

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Белый шум

Доказано, что однообразный, негромкий шум бытовых приборов (например, шипение телевизора или радио, вытяжки, фена) действует на детей успокаивающе. Однако Харви Карп подчеркивает важность постепенного снижения громкости шума по мере успокоения ребенка, чтобы избежать нового периода плача.

Укачивание

Этот метод, равно как и пеленание, имеет своих сторонников и противников. Харви Карп подчеркивает важность укачивания для детей до трех месяцев, поскольку они привыкли к покачиванию еще в материнском животе. Такое движение может помочь успокоить младенца.

Удовлетворение сосательного рефлекса

Многие мамы используют этот метод, позволяя детям засыпать, посасывая грудь, бутылочку со смесью или просто соску. Карп также рекомендует не запрещать ребенку сосать палец, если он изъявляет такое желание, поскольку это может способствовать его успокоению.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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