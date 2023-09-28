Как утеплить помещение перед зимой с помощью пенопласта
Если обратить внимание, то практически в любом доме можно найти остатки старого пенопласта, оставшиеся после ремонта или упаковки бытовой техники. Этот материал может быть использован в качестве отличного утеплителя.
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В "Апострофе" дают советы, как превратить пенопласт в клейкую массу со свойствами герметика. Опытные владельцы знают, что для этого можно использовать ацетон. Вот последовательность действий:
- Возьмите старый пенопласт и разрежьте его на небольшие кусочки.
- Разместите эти кусочки пенопласта в подходящем сосуде.
- Залейте пенопласт ацетоном и тщательно перемешайте. Через короткое время вы заметите, как пенопласт начнет растворяться.
- Полученный раствор пенопласта с ацетоном можно использовать в качестве клейкой массы с отличными герметичными свойствами.
Этот метод идеально подходит для утепления окон перед наступлением холодов. Вы можете использовать его как для деревянных, так и пластиковых окон. Однако перед началом процесса утепления важно тщательно обезжирить все поверхности, где будут производиться работы по утеплению, чтобы материал лучше прилипал и держался крепко.
Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.
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