Как утеплить помещение перед зимой с помощью пенопласта

Если обратить внимание, то практически в любом доме можно найти остатки старого пенопласта, оставшиеся после ремонта или упаковки бытовой техники. Этот материал может быть использован в качестве отличного утеплителя.

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В "Апострофе" дают советы, как превратить пенопласт в клейкую массу со свойствами герметика. Опытные владельцы знают, что для этого можно использовать ацетон. Вот последовательность действий:

Возьмите старый пенопласт и разрежьте его на небольшие кусочки. Разместите эти кусочки пенопласта в подходящем сосуде. Залейте пенопласт ацетоном и тщательно перемешайте. Через короткое время вы заметите, как пенопласт начнет растворяться. Полученный раствор пенопласта с ацетоном можно использовать в качестве клейкой массы с отличными герметичными свойствами.

Этот метод идеально подходит для утепления окон перед наступлением холодов. Вы можете использовать его как для деревянных, так и пластиковых окон. Однако перед началом процесса утепления важно тщательно обезжирить все поверхности, где будут производиться работы по утеплению, чтобы материал лучше прилипал и держался крепко.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.

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