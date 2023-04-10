'Как в фильмах ужасов': в Киеве на Дружбы народов кипяток затопил проезжую часть (фото, видео)

В Киеве на Дружбе народов прорвало трубы с горячей водой. Кипяток затопил тротуары и проезжую часть, наблюдаются пробки в сторону станции метро Лыбидская.

Как сообщили очевидцы инцидента в Телеграм-канале dtp.kiev.ua, из-за кипятка на дороге проезд и обзорность ограничения. "Возможно прорыв теплотрассы, трубы большого диаметра. Осторожно не провалитесь, потому что будет горячо", – говорится в сообщении.

На видео, публикуемые столичными пабликами, можно увидеть, как горячая вода из-под земли вырывается на поверхность и затапливает тротуары и автодороги. Из-за парового занавеса на дорогах почти нулевая видимость.

В коммунальной компании "Киевтеплоэнерго" пока не сообщалось о причине затопления улицы.

Как известно, с сегодняшнего дня в Киеве начинают выключать отопление. Об этом еще в начале апреля предупреждал мэр столицы Виталий Кличко.

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