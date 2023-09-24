Как втрое ускорить приготовление компоста: простой лайфхак

Многие огородники содержат на своем участке компостную кучу, где откладываются опавшие листья, овощные ботвы, сорняки и другие органические отходы. Эта куча становится источником удобрения для почвы, но процесс ее перегнивания может занимать значительное время.

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В статье "Апостроф" рассмотрели способ, которым можно втрое ускорить этот процесс. Для ускорения перегнивания компоста вам понадобится обычная вода, удобрения или дрожжи. Эти компоненты активируют биологические процессы разложения, что способствует более быстрому образованию готового удобрения.

Дрожжи следует предварительно растворить в банке с теплой водой и добавить несколько ложек сахара. После этого дайте этой смеси стоять в течение суток. Готовый раствор с дрожжами и сахаром будет использоваться для активирования процессов перегнивания.

После подготовки раствора дрожжей его нужно умеренно расплескать по поверхности компостной кучи. После этого добавьте еще ведро воды, равномерно распределенное на всю площадь. Такая процедура значительно ускорит перегнивание органических материалов в вашей компостной куче.

Следует отметить, что этот метод достаточно эффективен и позволит вам получить готовое удобрение для почвы сразу же быстро, что особенно полезно для огородников и садоводов.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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