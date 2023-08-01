Как вывести блох из дома: инструкция

Каждая семья может столкнуться с неприятностью, когда в доме появляются насекомые, в то время как самый большой дискомфорт вызывают блохи. Они ведь начинают кусать всех, кого встретят.

Чтобы помочь избавиться от этих паразитов UAportal поделится советами, которые помогут вывести блох из дома.

Учитывая быстрое размножение и распространение блох в доме, важно выбрать отпугивающие средства. Для обработки поверхностей в помещении следует применять средства с резким запахом, ведь их не любят эти насекомые.

Эфирное масло на эвкалиптовой, мятной или гвоздичной основе. Смесь измельченного чеснока с пивными дрожжами. Кожа любых цитрусовых (апельсина, лимона, мандарина). Соль, рассыпанная на полу. Концентрированный уксусный раствор, который имеет резкий аромат. Химические вещества из магазинов.

Отметим, что перед использованием любых средств для выведения блох важно подобрать эффективные и безопасные препараты.

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В то время как для успешного вывода блох из дома, нужно:

Регулярно обрабатывать препаратами не только домашнего питомца, у которого обнаружили блохи, но и других домашних животных. Стирать еженедельно подстилки, на которых отдыхает животное в горячей воде, это убивает яйца и личинки паразитов. Регулярно пылесосите пол, коврики и диваны с кроватями, поскольку блохи часто прячутся в щелях пола и мебелью. Используйте специальные спреи и другие средства от блох во всем доме, особенно в щелях на поверхности пола, за или под мебелью. Перед отделкой помещения максимально очистить от мебели и ковров, тщательно протереть или побрызгать все углы и оставить проветриваться на несколько часов.

Напомним, кухня часто страдает от атак плодовых мушек, мошек и мух. Однако есть способ привлечь незваных гостей в самодельные ловушки, не используя магазинных химических спреев-репеллентов.

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