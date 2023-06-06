Как вывести сорняки из швов тротуарной плитки: эффективный лайфхак

Предотвращение появления сорняков на асфальте и тротуарах во дворе может сделать ваш двор более привлекательным. Вы можете легко устранить эту проблему, используя простые и доступные методы.

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Один из способов – применение кипятка. Это очень простой трюк – достаточно залить сорняк горячей водой. Этот метод экологически безопасен и эффективен.

Другой вариант – кипяток с использованием соли. Этот метод применим на дорожках, где вы не планируете выращивать растения, поскольку соль может отрицательно повлиять на качество почвы. Для этого смешайте соль с водой (в соотношении 1:1 или 1:2) и разлейте раствор на тротуарную плитку. Соль уничтожает растения, а горячая вода поможет быстрее впитать соль, ускоряя процесс.

Кипяток от соли эффективно уничтожает сорняки, не позволяя им снова появляться. Комбинация кипятка и соли способствует уничтожению нежелательной растительности путем ее высушивания.

Помните, что при использовании любых химических веществ или горячей воды следует соблюдать осторожность во избежание повреждения поверхности асфальта или тротуарной плитки. Всегда следует соблюдать указания по безопасному использованию этих методов.

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