Как выжить в душную погоду с помощью японского лайфхака

Как охладиться в жару с помощью бутылки со льдом

Сезон дождей в Японии обычно приносит влажность и жару, которые могут сделать жизнь неудобной. Фармацевт и активный пользователь Твиттера, известный как Хирофуми ( @hirokoujiKanpo ), поделился интересным способом сохранения комфорта на дому.

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Он предложил несложный метод осушения воздуха, не требующий использования осушителей воздуха, кондиционеров или вентиляторов, ни электрических, ни ручных. Этот лайфхак не только сделает воздух более комфортным, но и подходит тем, кто не переносит искусственный поток воздуха от кондиционера.

Идея состоит в том, чтобы взять замороженные бутылки, поставить их в миску и разместить в помещении. Когда влага конденсируется на поверхности замороженных бутылок, они помогают снизить влажность воздуха.

Кроме того, когда бутылки растают, вы можете использовать полученную воду для питья. Если вы разместите такую систему в спальне, это будет не только эффективным способом контроля влажности, но и поможет оправдать жажду ночью.

Выберите любые бутылки, которые можно замораживать, лучше многократные. Оставьте около 1/4 бутылки пустой, когда замораживаете во избежание растрескивания.

Напомним, климатические эксперты в Соединенных Штатах Америки отчетливо утверждают, что имеющееся явление Эль-Ниньо, которое вызывает повышение средней температуры на планете, окажет влияние вплоть до февраля 2024 года.

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