Как заряжать и пользоваться павербанком, чтобы увеличить его мощность и уберечь от неисправностей

Как заряжать павербанк, чтобы он прослужил дольше

Если неправильно обращаться с повербанков, может быстро выйти из строя, поэтому стоит знать, как правильно заряжать повербанк и что поможет увеличить мощность портативного зарядного устройства.

Портативные зарядные устройства в последнее время стали незаменимыми для украинцев, ведь позволяют зарядить мобильный телефон в условиях частых отключений света, где Украине приходится жить из-за российских обстрелов.

Есть способ сделать работу повербанк более эффективной. Чтобы увеличить его мощность, специалисты советуют провести 3 полных цикла зарядки. Для этого нужно полностью разрядить устройство и зарядить до 100%, и так 3 раза, чтобы батарея вспомнила свой объем. Это поможет устройству использовать аккумулятор на полную.

Вот главные советы по пользованию портативными зарядными устройствами:

Не оставляйте повербанк под прямыми солнечными лучами и у горячих предметов, а также не держите его в холоде. Перепады температуры повредят аккумулятору.

Для безопасной зарядки требуется свободная циркуляция воздуха, поэтому его нельзя заряжать в кармане или сумке.

Когда повербанк полностью зарядился, его следует отключать от сети.

Вот еще несколько советов, которые увеличат продолжительность жизни повербанк:

Зарядите новый повербанк на максимум после покупки.

Иногда калибруйте повербанк циклами полной разрядки и зарядки. Такие процедуры нужно делать не чаще нескольких раз в месяц.

Не заряжайте устройство наполовину, это может привести к повреждению аккумулятора.

Не разряжайте повербанк полностью. При регулярном использовании лучше избегать полной разрядки устройства до 0%, ведь это будет плохо влиять на срок использования прибора.

Не храните полностью заряженный повербанк, если не собираетесь пользоваться им долгое время. Это повредит аккумулятору так же, как и полная разрядка.

Выбирайте правильный адаптер. Лучше – оригинальный адаптер от производителя, или же подбирать точно соответствующий повербанк по характеристикам.

Не оставляйте заряженный повербанк в розетке, так что устройство прослужит вам меньше.

При зарядке повербанк от розетки не подключайте к нему телефон.

Раньше мы писали о том, как выбрать качественный повербанк, который не повредит аккумуляторам ваших устройств.

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