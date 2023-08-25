Как защитить погреб от грибка и влаги: советы хозяев

Погреб является идеальным вариантом для хранения овощей, фруктов и заготовок, если он сух и без плесени. Поскольку влажность является главной причиной порчи овощей при хранении, важно подготовить помещение надлежащим образом.

Об этом пишет telegraf.

Если на стенах погреба обнаружена плесень, а на потолке – конденсат, овощи не должны храниться там. Сначала важно решить этот вопрос и принять меры по отделке помещения.

Чтобы избежать повышения влажности в погребе, необходимо решить следующие вопросы:

Проблемы с вентиляцией

Высокий уровень грунтовых вод

Проникновение влаги из почвы

После выявления этих факторов следует провести осмотр и принять меры по их устранению, в частности: создать эффективную вентиляцию, очистить вентиляционные отверстия, заполнить трещины и установить дренажную систему.

Далее важно вывезти все полки, стеллажи, корзины, ящики и т.п. из подземного хранилища и тщательно их промыть и высушить на воздухе.

Все деревянные поверхности рекомендуется обработать концентрированным раствором калия перманганата или 10% раствором медного купороса для уничтожения плесени. Эти поверхности также следует прочистить щеткой для удаления плесени.

Для защиты от плесени можно обработать стены, потолок и полки раствором уксусной или борной кислоты (20 мл кислоты на 1 л воды). Для дезинфекции можно использовать 10% раствор медного купороса для деревянных поверхностей и 5% раствор для кирпичных.

После дезинфекции и тщательного проветривания погреба следует тщательно высушить.

Один из самых эффективных методов высушивания – обработка стен и поверхностей известью, которая поглощает влагу из воздуха и снижает влажность в помещении.

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Также поможет высушить подземное хранилище хлористый кальций, который можно разместить там на сутки, после чего просушить его и использовать снова.

При применении этих методов важно одевать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и очки.

После дезинфекции и высушивания подземное хранилище готово к хранению нового урожая. Для предотвращения плесени и грибка можно расставить соль, пепел, сухие опилки или картонные коробки, впитывающие избыточную влагу.

Напомним, мы уже писали, как правильно хранить продукты.

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