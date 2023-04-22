Как защитить рассаду от паутинного клеща: секреты дачников
Весной дачники начинают подготовку к высадке растений. Рассада, которая набирает силу перед посадкой в открытый грунт, может быть уязвимой для многих вредителей.
Среди них, в частности, паутинный клещ. Опытные дачники имеют свои советы, которые помогут избавиться от вредителя и уберечь растения, пишет Vasha-teplitsa.
Паутинный клещ чаще всего заводится на рассаде помидоров, огурцов и кабачков. Причиной для заражения растений может быть слишком сухой воздух.
Читайте также: Как защитить рис от вредителей
Чтобы избавиться от паутинного клеща понадобится чеснок. В частности, два зубчика чеснока нужно измельчить и залить стаканом кипятка.
Когда смесь остынет, в нее нужно добавить каплю жидкого мыла. Полученный раствор переливается в пульверизатор и обрабатываются им пораженные участки растений.
Такую процедуру следует повторять каждую неделю. Всего за месяц с помощью этого метода удастся полностью избавиться от паутинного клеща и последствий заражения рассады.
Напомним, мы уже писали о комнатных растениях, которые эффективно борются с пылью.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !