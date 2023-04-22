Как защитить рассаду от паутинного клеща: секреты дачников

Весной дачники начинают подготовку к высадке растений. Рассада, которая набирает силу перед посадкой в открытый грунт, может быть уязвимой для многих вредителей.

Среди них, в частности, паутинный клещ. Опытные дачники имеют свои советы, которые помогут избавиться от вредителя и уберечь растения, пишет Vasha-teplitsa.

Паутинный клещ чаще всего заводится на рассаде помидоров, огурцов и кабачков. Причиной для заражения растений может быть слишком сухой воздух.

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Чтобы избавиться от паутинного клеща понадобится чеснок. В частности, два зубчика чеснока нужно измельчить и залить стаканом кипятка.

Когда смесь остынет, в нее нужно добавить каплю жидкого мыла. Полученный раствор переливается в пульверизатор и обрабатываются им пораженные участки растений.

Такую процедуру следует повторять каждую неделю. Всего за месяц с помощью этого метода удастся полностью избавиться от паутинного клеща и последствий заражения рассады.

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