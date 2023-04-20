Как защитить редис от крестоцветной блошки: советы опытных огородников

Чем посыпать редис, чтобы защитить его от вредителей

Редис – это одна из самых требовательных культур на огороде, как и многие другие растения, она может пострадать от вредителей. Одним из наиболее распространенных вредителей является крестоцветная блошка.

Чтобы обезопасить редиску от этого вредителя, можно использовать простые методы, о которых делится огородница Юлия Спасибова на своем канале на YouTube.

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Если редис съеден крестоцветной блошкой, то на листьях могут появиться небольшие дырочки, напоминающие проколы зубочисткой. Этот вредитель является главным врагом редиса. Но с ним можно легко и быстро сразиться.

Прежде всего, Юлия предлагает накрыть грядку агроволокном сразу после посадки, чтобы защитить листья от крестоцветной блошки. Кроме того, существует еще один эффективный способ борьбы с этим вредителем – редис можно посыпать пеплом или табачной пылью. Эти методы помогут обезопасить редис от вредителя и получить роскошный урожай в будущем.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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