Какая категория переселенцев может получить бесплатные квартиры

В Украине действует программа "Городок Хансена", которая обеспечивает вынужденных переселенцев безвозмездным жильем на территории Киевской области на срок до пяти лет. Участники программы оплачивают только коммунальные услуги. Проект предоставляет убежище беженцам из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Херсонской областей, как сообщают Патриоты Украины.

Информацию об этом распространила миссия HANSEN в Украине. Инициатором проекта стал американский бизнесмен Делл Лой Хансен, решивший поддержать украинцев, потерявших дома в результате российской агрессии.

В рамках программы переселенцы имеют возможность получить жилье в трех разных локациях Киевщины:

Тарасовка – "Городок Хансена", где предлагается бесплатное проживание сроком до 5 лет при оплате коммунальных услуг;

Софиевская Борщаговка – многоквартирное здание с аналогичными условиями проживания;

Колонщина – "Чудо-Городок" вблизи Макарова, предназначенное для пожилых людей, где проживание является постоянным и полностью бесплатным, включая коммунальные услуги.

Критерии участия в программе

Проект ориентирован на переселенцев из опасных регионов, особенно тех, кто был вынужден эвакуироваться из-за угрозы боевых действий. Если ваша семья недавно покинула Донецкую, Луганскую, Сумскую, Харьковскую или Херсонскую области, вы можете подать заявку на участие в программе и получить бесплатное жилье на срок до 5 лет.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету. Это можно сделать на официальном сайте проекта или через партнерские благотворительные организации. При подаче заявки следует указать:

ФИО;

контактную информацию (номер телефона, электронный адрес);

фото вашей семьи;

сведения о трудовой деятельности, источниках дохода и обстоятельствах, заставивших вас покинуть свое жилье.

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Также в анкете следует описать историю вашей семьи с начала полномасштабного вторжения, что поможет организаторам программы лучше понять ваши потребности. Все дома оборудованы всем необходимым для комфортного длительного проживания.

В "Городке Хансена" и дома в Софиевской Борщаговке жители будут платить только за коммунальные услуги, тогда как в "Чудо-Городке" для престарелых даже эти расходы покрываются программой. Это позволяет пострадавшим от войны сосредоточиться на восстановлении своей жизни без финансового бремени, связанного с арендной платой.

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