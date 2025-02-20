Какая категория украинцев имеет право на начисление надбавки к пенсии за сверхурочный стаж: ответ ПФУ

В Украине ежегодно увеличивается требование к страховому стажу для ухода на пенсию по возрасту. В 2025 году для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа как для мужчин, так и для женщин. В то же время граждане, имеющие стаж сверх установленных норм, могут получить дополнительные выплаты.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на доплату имеют мужчины с более 35 лет стажа и женщины, проработавшие более 30 лет. Однако такая надбавка предусмотрена только для лиц, уже вышедших на пенсию по возрасту. Если пенсионер продолжает работать, доплата будет начислена после увольнения. Об этом пишет zn.ua.

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Размер этой надбавки не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту, которая определяется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн., поэтому за каждый дополнительный год страхового стажа пенсионер получит 23,61 грн. Если, например, у человека пять лет сверхурочного стажа, размер доплаты составит 118,05 грн. Важно отметить, что доплата возможна только в том случае, если размер пенсии превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

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