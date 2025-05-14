Какая категория украинцев имеет право получить скидку 25% на коммунальные услуги

Некоторые украинцы имеют право на скидку в размере 25% при оплате жилищно-коммунальных услуг. Согласно закону №2195-IV "О социальной защите детей войны", такая скидка предусмотрена для лиц, имеющих статус "ребенка войны".

Речь идет о гражданах Украины, которым не исполнилось 18 лет по состоянию на 2 сентября 1945 года - день завершения Второй мировой войны. Льгота распространяется на оплату за потребленный газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (кроме платы за управление многоквартирным домом). Об этом пишет " Днепр Оперативный".

Однако воспользоваться этим правом могут только те, чей среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает установленный Кабинетом Министров уровень, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2025 году этот предел составляет 4 240 гривен.

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Для получения скидки следует обратиться в местный орган социальной защиты или в Пенсионный фонд по месту жительства. При подаче документов следует предоставить:

заявление на внесение в Единый реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление на получение льготы по оплате ЖКУ;

копии паспорта, идентификационного кода и трудовой книжки;

справку о доходах за последние полгода;

декларацию о доходах всех членов семьи;

при необходимости - справку по налоговой, если доходов не было.

Скидка назначается на один год с возможностью дальнейшего обновления. Следует помнить, что льгота предоставляется только лицу, имеющему статус "ребенка войны", и не распространяется на всю семью.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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