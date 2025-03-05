Какая категория украинцев освобождается от уплаты земельного налога в 2025 году: полный перечень

Земельный налог является одним из местных обязательных платежей, уплачиваемый владельцами или пользователями земельных участков. Однако законодательство Украины предусматривает ряд льгот, разрешающих отдельным категориям граждан быть освобожденными от этого финансового обязательства.

Кто имеет право на освобождение от земельного налога?

Согласно Налоговому кодексу Украины, льготы распространяются на следующие категории граждан:

Лица с инвалидностью I и II группы. Они полностью освобождаются от уплаты налога. В то же время, люди с III группой инвалидности должны платить налог на общих условиях.

Они полностью освобождаются от уплаты налога. В то же время, люди с III группой инвалидности должны платить налог на общих условиях. Многодетные родители. Если в семье трое или более детей младше 18 лет, один из родителей может воспользоваться налоговой льготой.

Если в семье трое или более детей младше 18 лет, один из родителей может воспользоваться налоговой льготой. Пенсионеры по возрасту. Независимо от размера пенсии или дополнительных доходов пенсионеры не платят земельный налог.

Независимо от размера пенсии или дополнительных доходов пенсионеры не платят земельный налог. Ветераны войны. Это участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и другие категории, имеющие соответствующий статус согласно законодательству.

Это участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и другие категории, имеющие соответствующий статус согласно законодательству. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. К этой группе относятся ликвидаторы аварии, эвакуированные лица и постоянно проживавшие в зонах радиоактивного загрязнения.

Эти льготы действуют независимо от назначения земельного участка, будь то для жилищного строительства, ведения хозяйства или других целей. Об этомпишет 24 tv.ua.

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Временные налоговые льготы

Отдельные исключения касаются земельных участков, пострадавших в результате войны. В частности, владельцы участков на временно оккупированных территориях освобождены от уплаты налога.

Также налог не начисляется за земли, признанные непригодными для использования из-за угрозы загрязнения взрывоопасными предметами. Решение об освобождении от налога принимается местными органами власти — сельскими, поселковыми, городскими советами или военными администрациями.

Как оформить льготу?

Чтобы воспользоваться правом на освобождение от земельного налога необходимо подать документы в местный орган Государственной налоговой службы. В список входят:

заявление на получение налоговой льготы;

документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью, удостоверение многодетной семьи и т.п.);

документы на земельный участок (государственный акт на право собственности, выписка из Государственного земельного кадастра и т.п.).

Если заявление одобрено, льгота начинает действовать со следующего налогового периода.

Земельный налог является важным источником доходов местных бюджетов, однако государство предоставляет существенные льготы отдельным категориям граждан. Ветераны войны, пенсионеры, лица с инвалидностью и многодетные семьи имеют право на освобождение от налога. Кроме того, во время войны налог не платят владельцы участков, расположенных в зонах активных боевых действий или на оккупированных территориях.

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