Какие доплаты к пенсиям ожидают украинских пенсионеров после 65 лет в 2025 году

Пенсионеры, достигшие 65 лет, имеют право на дополнительные выплаты от государства, но для этого им необходимо иметь определенный трудовой стаж. Относительно доплат в 2025 году женщины должны иметь стаж не менее 30 лет, а мужчины – 35 лет.

Если пенсия лица, достигшего 65 лет, составляет менее 40% от минимальной заработной платы (на 2024 год это 8 000 гривен), ему будет автоматически начислена доплата к этому минимуму. Об этом пишет 24 канал.

Это правило будет действовать и в 2025 году.

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Важно! Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд для получения этой доплаты.

Кто еще получит доплаты в 2025 году

Доплаты получат не только пенсионеры, которым исполнилось 65 лет. Также предусмотрены выплаты для лиц в следующих возрастных группах:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Раньше мы рассказывали, что пенсии украинцев проиндексируют через несколько месяцев.

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