Какие льготы будут доступны в мае людям с 2 группой инвалидности
В Украине люди с инвалидностью имеют право на ряд социальных гарантий. Однако воспользоваться ими можно только при наличии официального удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.
В 2025 году государство предусмотрело ряд важных льгот для граждан с инвалидностью II группы. Об этом пишет Новости.LIVE.
Льготы при трудоустройстве
Лица с II группой инвалидности могут работать, однако из-за состояния здоровья нуждаются в специальных условиях. Для них предусмотрен ряд преимуществ:
- право уволиться с работы без объяснения причин;
- отсутствие испытательного срока при приеме на работу;
- возможность работать по гибкому графику (сокращенный рабочий день или неделю);
- дополнительный оплачиваемый отпуск в удобное время – даже без 6 месяцев стажа.
Льготы на жилье и коммунальные услуги
Хотя скидки на оплату ЖКХ не предоставляются автоматически, лица с инвалидностью группы II могут оформить субсидию. В 2025 году действует механизм автоматического продления ранее назначенных субсидий – обращаться повторно не нужно.
Также они имеют право на первоочередное обеспечение жильем — в частности, это касается пострадавших на производстве или военных, получивших инвалидность. В случае проживания в служебном жилье, после увольнения такого человека могут переселить только при предоставлении другого жилья.
Кроме того, возможно получение социального жилья или поселение в специализированные дома для ветеранов и престарелых — решение об этом принимают местные власти.
Льготы на транспорт
Лица с инвалидностью II группы имеют право на:
- безвозмездный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси);
- 50% скидку на проезд по всем видам междугородного транспорта — автобусам, поездам, самолетам и речным судам в период с 1 октября по 15 мая.
Медицинское обеспечение
При лечении в амбулатории предусмотрена 50% скидка на лекарства по рецепту. Если инвалидность приобретена в результате боевых действий, медикаменты, вакцины и другие препараты предоставляются бесплатно.
Также государство обеспечивает:
- протезно-ортопедические изделия;
- специальная обувь и средства передвижения;
- устройства для подъема, ухода и коммуникации;
- для людей с нарушениями зрения - электронные часы, диктофоны, аудиоплееры (в соответствии с потребностями и возрастом);
- санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.
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Образование и дополнительная поддержка
- Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию, а также дополнительную денежную помощь.
- При поступлении в вуз действует система специальных квот, а в ПТУ можно поступить вне конкурса по результатам вступительных экзаменов.
- Также предусмотрена внеочередная установка стационарного телефона за счет местного бюджета.
- Граждане с нарушениями слуха могут получить мобильные телефоны со специальными функциями, в частности, кнопкой SOS — для людей старше 60 лет.
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