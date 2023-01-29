Какими будут пенсии в феврале 2023 года и будет ли повышение выплат

Пенсия в Украине - увеличится ли пенсия в феврале 2023 года

В феврале 2023 г. не планируется проведение индексаций пенсий. Поэтому выплаты будут такими, как и в январе.

Как пишет портал "На пенсии", минимальная пенсия составляет 2093 гривен и равна прожиточному минимуму. В то же время максимальная пенсия составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 20 920 гривен.

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Не нужно забывать о доплатах, которые получают пенсионеры всех возрастов:

в возрасте до 70 лет – размер доплаты составляет 300 гривен,

в возрасте от 75 лет – размер ежемесячной доплаты 456 гривен,

от 80 лет – ежемесячная доплата составляет 579 гривен.

В марте 2023 г. правительство планирует проиндексировать эти надбавки.

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Заметим, что за январь на выплату пенсий через "Укрпочту" направили 9,3 миллиарда гривен. Были доставлены 89,7% профинансированных сумм и еще 41,1 млрд гривен – через уполномоченные банки, уже 100% зачислены на счета пенсионеров.

В 2022 году правительство, несмотря на войну, провело все запланированные перерасчеты пенсий. Однако в этом году ситуация с повышением пенсий несколько хуже, в частности из-за военного положения.

По информации Минсоцполитики, в 2023 году правительство обязательно найдет средства для индексации пенсий в марте. Она коснется большинства украинских пенсионеров. Точный процент повышения станет известен только в конце февраля – начале марта.

По мнению независимых экспертов, пенсии должны пересмотреть не менее 24%, но в правительственных прогнозах сумма в разы меньше.

Кроме этого, прожиточный минимум, размер которого влияет на многие виды пенсионных и социальных выплат, заморожен и составляет 2093 гривны. Последний раз его повышали 1 декабря 2022 года, таким он останется в течение всего 2023 года.

А это значит, что не предполагается повышение пенсий в феврале и других месяцах, кроме индексации и апрельского перерасчета пенсионных выплат работающим пенсионерам.

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Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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