Какое слово все используют, но его нет в украинском языке: Авраменко удивил ответом

Александр Авраменко, известный автор учебников украинского языка и авторитетный учитель Украины, указал на слово-паразит, которое часто используют украинцы как в повседневном общении, так и в официальных разговорах.

Он отметил, что это слово не является частью украинского языка. Языковед на своем уроке объяснил, что слово "совпадать" является примером суржика, который не следует употреблять.

"На следующий год наши отпуска не совпадают, поэтому не получится вместе уехать на море", – привел пример Авраменко.

Это предложение является примером трех слов-примесей русского языка. Итак, слово "совпадать" заменяем на "совпадать", "следующему" - на "следующий", а вместо "не получиться" используем "не получится".

"Слова "совпадать" нет в украинском языке. Говорим "совпадать". И так же будет не "совпадение", а "совпадение", – подчеркнул филолог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на украинском языке сказать слово "удача".

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