Какой перевод может стать причиной блокировки счета: что нужно знать украинцам

Украинские банки активно блокируют карты клиентов после проведения транзакций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты осуществляются между картами физических лиц. К подобным транзакциям часто прибегают мошенники, которые пытаются отмывать средства, добытые незаконным путем. Если вы совершите p2p операцию с таким мошенником, ваш банк может заблокировать счет.

Один из клиентов ПриватБанка поделился своим опытом на форуме Минфин. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Я перевел деньги за криптовалюту, а человек от третьего лица сбросил мне скриншот переписки на бирже Binance. Сразу после перевода моя карта была заблокирована, поскольку человек, который перевел деньги, пожаловался на меня – на мошенничество", – рассказал клиент ПриватБанка.

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Есть много способов, как можно получить доступ к чужому счету или убедить человека добровольно перевести свои деньги. Мошенники часто пользуются услугами так называемых "мулов" – это когда они покупают у граждан их банковские карты вместе с доступом к мобильному приложению и используют эти карты для перевода денег от жертвы и быстрого их снятия.

Самый эффективный способ скрыть похищенные деньги – это приобрести криптовалюту. Если вы решите продать свой биткоин без участия биржи, напрямую покупателю, есть риск попасть на мошенника. Ему необходимо как можно быстрее вывести деньги с карты до того, как пострадавшее лицо обратится в банк или полицию. Мошенник может предложить даже больше рыночной стоимости биткоина, поскольку его цель – избавиться от похищенных средств и получить криптовалюту, которую трудно отследить.

Однако после такой операции ваш счет, скорее всего, заблокируют. Пострадавшая сторона уведомит банк и правоохранительные органы. Ваши транзакции отследят и выяснится, что именно на ваш счет были переведены украденные деньги.

В службе поддержки ПриватБанка объяснили, что счет можно разблокировать после проверки.

"Может быть блокировка перевода, но это остановка операции. Тогда вам придет сообщение с просьбой предоставить документы для разблокировки транзакции", – сообщила сотрудница службы поддержки. После предоставления банку всех необходимых документов перевод или счет будет разблокирован.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что в Украине ограничат переводы с банковских карт.

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