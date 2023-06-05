Какой секретный ингредиент нужно добавить в картофель перед запеканием: советы кулинаров

Запеченный картофель является популярным блюдом, его запекают целым, порезанным на крупные кусочки, или соломкой. Это простое и вкусное блюдо, которое готовить очень быстро.

Для приготовления запеченного картофеля можно использовать соус на основе растительного масла, сливок, масла, расплавленного сыра или других ингредиентов, которые придают вкус и аромат к блюду. А для получения хрустящей корочки картофель можно посыпать тонким слоем сухой крошки или панировочных смесей.

Читайте также: Хрустящие извне и мягкие изнутри: бюджетный рецепт домашних чебуреков

Между тем кулинары заявляют, что перед запеканием к картофелю нужно добавить соды. Они говорят, что благодаря этому ингредиенту она будет хрустящей извне и мягкой изнутри.

Благодаря природному химическому процессу этот универсальный белый порошок делает поверхность картофеля пористой и неровной. Для этого просто опустите картофель, нарезанный четвертинками или фри, в кипящую воду, смешанную с чайной ложкой соды.

"Целью этого процесса является изменение pH картофеля с кислотного на щелочной. Эта трансформация позволяет расщепить наружную часть картофеля, который поглотит приправы и предоставит ей текстуры на поверхности. Кроме того, пищевая сода поможет расщепить пектин в картофеле и вывести крахмал на поверхность. После запекания картофель будет более жестким и хрустящим", — пишет издание Sante.

То есть перед тем, как поставить противень с картофелем в духовку, нужно прокипятить его в воде с содой, где-то 5 минут. Затем вытащить ее из воды, просушить, полить маслом, добавить по желанию специи и соль и запечь. Готовьте 25 минут, затем переверните ломтики картофеля и готовьте еще около 20 минут.

Напомним, UAportal рассказал, как приготовить сочные рубленые котлеты из курятины всего через 10 минут. Они очень сочные, ароматные и не разваливаются в куски благодаря одному секретному ингредиенту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!