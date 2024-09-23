Какой штраф будет угрожать за отсутствие регистрации места жительства

Законодательная база Украины четко определяет правила регистрации местожительства для граждан и иностранцев. Несоблюдение этих норм влечет административную ответственность. Об этом пишет 24 tv.ua.

Санкции за отсутствие регистрации

Административная ответственность за проживание без регистрации регламентируется Статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно законодательству, максимальный срок проживания без регистрации в Украине составляет 30 дней. Эта норма относится ко всем категориям лиц.

Украинские граждане, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся в Украине, обязаны зарегистрировать новое место жительства в течение 30 календарных дней после смены адреса. Это правило распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства, получивших справку об обращении за защитой, – отмечено в законодательных актах.

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В случае незначительного нарушения срока регистрации лицо может получить предупреждение. Однако если нарушение длится более года, предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 17 до 51 гривен.

Важно отметить, что решение о наложении штрафных санкций принимается не судами, а исполнительными комитетами сельских, поселковых или городских советов.

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