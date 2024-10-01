Какую категорию пенсионеров обязут вернуть часть пенсии

В определенных ситуациях даже небольшая пенсия может претерпеть сокращение. Бывает, что Пенсионный фонд обнаруживает избыточные выплаты и требует от пенсионеров их возвращения. Иногда эти суммы достигают нескольких тысяч гривен.

На YouTube-канале "На пенсии" эксперт Сергей Коробкин рассматривает следующие вопросы:

Причины возможного удержания части пенсии Пенсионным фондом

Правомерность таких действий со стороны Пенсионного фонда

Различия в пенсионном обеспечении работающих и неработающих пенсионеров

Пенсионер Иван Васильевич из Прикарпатья поделился с нами своей историей. Выйдя на пенсию в 2019 году, он в этом году обратился в Центр занятости. Ему было предложено краткосрочную работу в Покровске Донецкой области. После 10 дней работы в апреле мужчина вернулся домой из-за усиления обстрелов. Впоследствии выяснилось, что Пенсионный фонд требует возврата 3000 грн, указывая на переплату с апреля по август, хотя мужчина работал только часть апреля.

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Ранее сообщалось о планах повышения пенсий в Украине.

Причины удержания части пенсии Пенсионным фондом

Пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд о своем трудоустройстве, поскольку это может повлиять на размер пенсии. Согласно статье 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", чрезмерно выплаченные суммы из-за ложной информации могут быть взысканы. Максимальный вычет не может превышать 20% месячной пенсии.

В случае Ивана Васильевича из-за несообщения о трудоустройстве возникла переплата. Пенсионный фонд предлагает добровольный возврат средств или ежемесячное взыскание с пенсии. Это не штраф, а возврат разницы между пенсиями работающего и неработающего пенсионера.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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