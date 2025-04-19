Касается всех ВПЛ: как с июля в Украине изменятся правила для переселенцев
В Украине готовятся изменить правила для внутренне перемещенных лиц: планируется обновление процесса регистрации и взаимодействия с государственными сервисами. Нововведения вступят в силу уже с 1 июля – менее чем за два с половиной месяца.
Как отмечает издание "На пенсии", нововведения закреплены в постановлении Кабмина №376, и некоторые из них уже вступили в силу. Основная цель изменений – уменьшить бюрократические преграды, усилить контроль за получателями выплат и повысить прозрачность системы социальной поддержки.
В частности, новые изменения предусматривают расширение спектра электронных сервисов в приложении "Дія". Внутренне перемещенные лица смогут самостоятельно:
- сообщать об отказе от справки ВПЛ;
- фиксировать смену места жительства;
- регистрировать выезд за границу на постоянное проживание;
- подтверждать возвращение домой;
- сообщать о других изменениях, влияющих на статус.
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ВПЛ обяжут обновлять адрес регистрации в случае выезда на лечение в другой населенный пункт, если пребывание там будет длиться более 15 дней. На это предоставляется 60 дней - в случае нарушения срока статус внутренне перемещенного лица может быть аннулирован.
Также право на получение справки ВПЛ предоставили военнослужащим. Они могут оформить ее, если:
- были зарегистрированы или фактически проживали на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий;
- потеряли жилье из-за войны, обстрелов или терактов.
Обновления коснутся и оснований для потери статуса ВПЛ. Перечень причин для его отмены расширили:
- ложный адрес – если лицо фактически не проживает по месту, указанному при регистрации;
- пребывание за пределами Украины более 90 дней без обоснованной причины.
Впрочем, после возвращения на территорию страны статус ВПЛ можно будет восстановить – для этого нужно повторно подать заявление через ЦПАУ или приложение "Дія".
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторых из ВПЛ могут заставить вернуть государству полученные средства.
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