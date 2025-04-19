Касается всех ВПЛ: как с июля в Украине изменятся правила для переселенцев

В Украине готовятся изменить правила для внутренне перемещенных лиц: планируется обновление процесса регистрации и взаимодействия с государственными сервисами. Нововведения вступят в силу уже с 1 июля – менее чем за два с половиной месяца.

Как отмечает издание "На пенсии", нововведения закреплены в постановлении Кабмина №376, и некоторые из них уже вступили в силу. Основная цель изменений – уменьшить бюрократические преграды, усилить контроль за получателями выплат и повысить прозрачность системы социальной поддержки.

В частности, новые изменения предусматривают расширение спектра электронных сервисов в приложении "Дія". Внутренне перемещенные лица смогут самостоятельно:

сообщать об отказе от справки ВПЛ ;

; фиксировать смену места жительства ;

; регистрировать выезд за границу на постоянное проживание;

на постоянное проживание; подтверждать возвращение домой ;

; сообщать о других изменениях, влияющих на статус.

Читайте также: Как получить статус ВПЛ и какова материальная компенсация

ВПЛ обяжут обновлять адрес регистрации в случае выезда на лечение в другой населенный пункт, если пребывание там будет длиться более 15 дней. На это предоставляется 60 дней - в случае нарушения срока статус внутренне перемещенного лица может быть аннулирован.

Также право на получение справки ВПЛ предоставили военнослужащим. Они могут оформить ее, если:

были зарегистрированы или фактически проживали на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий;

потеряли жилье из-за войны, обстрелов или терактов.

Обновления коснутся и оснований для потери статуса ВПЛ. Перечень причин для его отмены расширили:

ложный адрес – если лицо фактически не проживает по месту, указанному при регистрации;

пребывание за пределами Украины более 90 дней без обоснованной причины.

Впрочем, после возвращения на территорию страны статус ВПЛ можно будет восстановить – для этого нужно повторно подать заявление через ЦПАУ или приложение "Дія".

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторых из ВПЛ могут заставить вернуть государству полученные средства.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!