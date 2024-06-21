Клименко объяснил, как Украина будет возвращать сбежавших за границу уклонистов

Из Украины каждый день пытаются нелегально уехать за границу десятки мужчин призывного возраста. Министр внутренних дел Игорь Клименко объяснил, как государство работает над возвращением уклонистов.

По его словам, Украина ведет со странами ЕС переговоры по возвращению таких граждан. Об этом Клименко сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, каждая страна Европейского Союза действует по законам и правилам Еврокомиссии, поэтому эти переговоры будут продолжаться и в дальнейшем – о возможном возвращении наших граждан, если они нелегально пересекли границу", – отметил он.

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Клименко добавил, что позиция ЕС не возвращать этих людей в Украину в большинстве своем единодушна. В то же время, он отметил, что не все мужчины среди тех, кто пытается нелегально уехать, убегают от мобилизации.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных в 5-10 километрах от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, например Тису, или пройти лес, или пройти через горы. Мы говорим и о тех людях, которые на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам. И это достаточно большой процент, примерно 15%", – объяснил Клименко.

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