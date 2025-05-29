Кофе дешевле за границей или дома? сравнение цен в Киеве, Львове и Польше
Для многих украинцев день начинается с чашки кофе, а в течение дня этот напиток часто помогает поддержать энергию.
Дешевле же капучино обойдется в Ровно, Хмельницком и Тернополе. Такие выводы сделаны на основе данных портала Numbeo.
Аналитики проанализировали среднюю стоимость чашки капучино – единственного вида кофе, который рассматривается на платформе. В среднем по стране цена составляет 53,97 грн, но в зависимости от города она колеблется в пределах от 26 до 80 грн.
- Киев – 65,54 грн (диапазон: 35–85 грн);
- Львов – 64,77 грн (30–85 грн);
- Одесса – 59 грн (30–80 грн);
- Днепр – 56,15 грн (30–70 грн);
- Суммы – 56 грн (35–85 грн);
- Полтава – 55 грн (35–85 грн);
- Харьков – 52,23 грн (30–65 грн);
- Херсон – 50 грн (30–70 грн);
- Черкассы – 49,17 грн (30–83,46 грн);
- Кропивницкий – 47,67 грн (30–80 грн);
- Житомир – 47,33 грн (35–85 грн);
- Ивано-Франковск – 46,88 грн (30–85 грн).
- В Луцке средняя цена капучино составляет 46,88 грн (в пределах от 25 до 65 грн),
- в Ужгороде – 45,88 грн (от 25 до 60 грн)
- в Чернигове кофе можно купить за 45 грн (от 30 до 85 грн)
- в Николаеве – также около 45 грн (от 30 до 70 грн)
- в Черновцах средняя стоимость – 40 грн (от 30 до 85 грн)
- в Ровно – 40 грн (от 25 до 65 грн)
- в Хмельницком — 38,33 грн (от 20 до 85 грн)
- в Тернополе – 35 грн. (от 25 до 65 грн.).
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Стоит отметить, что в некоторых райцентрах кофе стоит даже дороже, чем в больших городах. Например, в Умани средняя цена капучино равна стоимости в Одессе – 59 грн.
В целом в Украине цены на капучино являются самыми низкими среди стран региона. (116,26 грн.) и 817,62 форинта (94,70 грн.) соответственно.
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