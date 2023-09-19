Когда и как правильно сажать свеклу на зиму: советы опытных огородников

Как и когда сажать свеклу на зиму

Осень – время, когда природа превращается в произведение искусства и одновременно в наиболее насыщенный период для дачников. Настает время убирать урожай, перебирать и готовить его к хранению, а также восстанавливать свой участок. Некоторые овощеводы идут еще дальше и высаживают овощи на зиму, такие как чеснок.

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Согласно советам портала parnikukraine в Instagram, свеклу также можно высадить на зиму, но важно соблюдать несколько "правил", чтобы она выросла удачно.

Как правильно сажать свеклу на зиму:

Выберите правильный сорт свеклы, который подходит для посадки осенью и отличается стойкостью к холоду. Сажать нужно осторожно и не слишком много, поскольку выращенные овощи не хранятся долго и следует потреблять их летом. Сейте свеклу в октябре-ноябре, когда температура почвы составляет примерно +2°, а воздух охлаждается до около 0°. Выберите солнечное место для посадки свеклы, возможно, грядки, где раньше выращивались кабачки, огурцы или лук.

Напомним, качество и количество урожая картофеля зависит от времени посадки и условий роста.

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