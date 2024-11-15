Когда в школах Киева начнутся зимние каникулы

Украинские школы в рамках текущего учебного года имеют право самостоятельно определять даты каникул, учитывая ситуацию в регионе и погодные условия.

Ученики в Киеве этой зимой могут иметь трехнедельный отдых. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на КГГА.

Даты зимних каникул в киевских школах

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что городские власти рекомендуют провести первый семестр со 2 сентября по 21 декабря 2024 года, а второй – с 13 января по 30 мая 2025 года.

Зимние каникулы планируются с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года, – уточнил чиновник.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы с 17 по 22 февраля 2025 года.

Напомним, в 2025 году ВНО не будет.

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