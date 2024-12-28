Когда ждать морозов в Украине: синоптики поделились прогнозом

В последние годы декабрь и январь не радуют украинцев снежной погодой, как это было раньше.

Какая погода будет в Украине в ближайшее время и когда наконец заснежит, рассказывает UAportal совместно с ТСН. По словам синоптиков, настоящую зиму и сильные морозы следует ожидать во второй половине января.

Синоптик Наталья Птуха отметила, что в этом году на Новый год сильных морозов не предвидится, но делать точный прогноз на эти даты пока рано.

По ее словам, 31 декабря и 1 января возможно небольшое снижение температуры из-за влияния более прохладных воздушных масс с северо-запада.

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Когда придут морозы

Синоптик Станислав Щедрин отметил, что нынешняя зима в Украине может существенно отличаться от прошлой. По его словам, стоит ожидать морозов до -20 градусов и снежных метелей.

Щедрин сообщил, что в этом году на Новый год нас будет ждать умеренный мороз. Дневная температура будет достигать около -5 градусов. Такая погода охватит всю территорию страны, за исключением южных областей. Также синоптик отметил, что в январе возможны снежные метели.

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