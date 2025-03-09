Колумбийский университет под давлением: Трамп заморозил 400 млн долларов из-за обвинений в антисемитизме

Колумбийский университет оказался в эпицентре громкого скандала. Администрация Дональда Трампа приостановила финансирование на 400 миллионов долларов, обосновав это ростом антисемитских настроений на территории кампуса.

Временный президент вуза Катрина Армстронг заверила, что руководство предпринимает меры для урегулирования конфликта с администрацией. Как пишет Reuters, университет давно стал центром студенческих протестов на фоне войны в Газе.

В пятницу американские власти заявили, что причиной столь радикального шага стали многочисленные случаи преследования еврейских студентов в Нью-Йорке и его окрестностях. В ответ исполняющая обязанности президента вуза Катрина Армстронг заверила, что университет готов к диалогу и примет "серьезные меры" для борьбы с антисемитизмом. Однако не все согласны с позицией правительства – некоторые студенты утверждают, что их критику действий Израиля несправедливо приравнивают к проявлениям ненависти.

Финансовый удар по университету может оказаться серьезным: только за 2024 год федеральные гранты составили около 1,3 миллиарда долларов из 6,6 миллиарда общего бюджета вуза. Если сокращение финансирования продолжится, под угрозой окажутся исследования, академические программы и даже медицинские проекты.

Дополнительную напряженность в ситуацию вносит тот факт, что университет уже сталкивался с критикой по обе стороны конфликта. В прошлом году президент Колумбийского университета Минуш Шафик покинула пост из-за недовольства тем, как вуз реагировал на студенческие протесты. Теперь же администрация столкнулась с еще более серьезным вызовом.

Правительство пока не уточняет, какие именно гранты и контракты были аннулированы, однако Министерство образования настаивает: демонстрации выходят за рамки закона и мешают учебному процессу.

В то же время правозащитные организации уверены, что столь жесткие меры нарушают право на свободу слова и могут стать поводом для судебных разбирательств.

Ранее Uaportal сообщал, что за критику Дональда Трампа был уволен новозеландский дипломат.

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