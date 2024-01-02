Кому из украинцев отменят социальные выплаты: Какие нововведения предусмотрены с 1 февраля

Остался месяц до введения изменений в выплатах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. С 1 февраля некоторые переселенцы перестанут получать ежемесячные выплаты.

Те ВПЛ, которые получили статус до 1 августа 2022 года, средства будут получать еще в этот месяц (в целом выплаты предусмотрены на полгода). Правительство ранее отметило, что имеет ограниченный ресурс, чтобы абсолютно всех переселенцев поддерживать финансово, пишет pmg.ua.

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В то же время тем ВПЛ, которые обратились за получением статуса ВПЛ после указанного периода, помощь продлена еще на 6 месяцев. Потом будут учитывать имущественное положение. Деньги будут поступать исключительно тем, кто действительно в этом нуждается.

Выплаты не будут расти, они сохранены на нынешнем уровне — 2 и 3 тысячи гривен в месяц для взрослых и детей и лиц с инвалидностью соответственно. На карту сумма будет засчитываться 15 и 28 числа каждого месяца.

Не будет выплат для украинцев, выехавших за границу на длительный период (более 30 дней) и не предоставивших обоснованные причины (к ним относятся командировка, лечение, сопровождение ребенка на лечение, реабилитация и прочее). Не предусмотрены средства также для людей, вернувшихся на прежнее место жительства. Лишенные выплат и коллаборанты.

В то же время, для тех украинцев, кому продолжат выплаты после 1 февраля, обращаться с заявлением не нужно. Все будет происходить в автоматическом режиме. Гарантированы деньги будут еще 6 месяцев для семей, где воспитывают ребенка с инвалидностью, для пенсионеров, для многодетных семей (3 и более детей).

Вот основные изменения в выплатах для ВПЛ с 1 февраля:

Выплаты продолжаются для ВПЛ, получивших статус до 1 августа 2022 года.

Выплаты продолжаются на 6 месяцев для ВПЛ, которые обратились за статусом после 1 августа 2022 года.

После 6 месяцев выплаты будут продлены только тем ВПЛ, которые действительно в этом нуждаются.

Выплаты не будут расти.

Выплаты не будут предоставляться ВПЛ, которые выехали за границу на длительный период, вернулись на прежнее место жительства или являются коллаборантами.

Для ВПЛ, которым продолжат выплаты после 1 февраля, обращаться с заявлением не нужно.

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