'Коронавирус никуда не исчез': в Минздраве рассказали о наличии вакцины

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что коронавирус никуда не исчез. Важно не забывать о вакцинации против вируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Отметили, что областные центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) получили 39 300 доз вакцин Comirnaty (Pfizer) в дозировке для взрослых и детей и Janssen (Johnson and Johnson). В частности, ЦКПХ Закарпатской, Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской и Ровенской областей получили наибольшее количество доз вакцин против коронавируса.

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"Коронавирус никуда не исчез, поэтому привиться особенно важно людям, входящим в группы риска – с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями, а также старше 60 лет", – сказал Игорь Кузин.

С начала вакцинальной кампании по состоянию на 31 августа было проведено 35 663 840 прививок. В то время как полный курс вакцинации – 4 дозы – сделали 356 751 человек. Однако более 15 миллионов украинцев не сделали первую бустерную прививку против коронавируса.

В Минздраве отметили, что вакцинация против COVID-19 в Украине разрешена с 5-летнего возраста.

Это рекомендованная прививка, однако платить за нее не надо, добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, что нужно делать, если вы упустили срок введения третьей дозы вакцины против коронавируса. Полный курс вакцинации против COVID-19 можно получить одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой вакцины, разрешенной в Украине.

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