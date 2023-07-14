Коростышевский карьер: что известно о живописном месте возле Киева и как доехать. Фото

Коростышевский карьер как доехать - карьер Житомирская область - где отдохнуть под Киевом на 1 день

Популярным туристическим местом в Украине является Коростышевский карьер. Он образован на месте затопленного гранитного карьера возле города Коростышев Житомирской области.

Пейзаж вокруг каньона довольно необычен и живописен. Вдоль берегов растут хвойные деревья и березы, поэтому посетители сравнивают эти виды с юго-восточной Финляндией или сценами из голливудских фильмов. Местные же называют это место "гранитным карьером".

Коростышевский карьер – где отдохнуть под Киевом

Высота скал, окружающих воду, составляет около 10 метров, а глубина искусственного озера – 20 м.

Туристов привлекает чистый воздух, невероятные пейзажи и озеро, которое здесь имеет необычный бирюзовый оттенок. Здесь разрешено купаться, загорать, прыгать с возвышенностей, проводить время у костра и жарить шашлык, плавать на сапбордах. При наличии соответствующего снаряжения на скалах можно позаниматься альпинизмом и другим активным отдыхом.

Больше отдыхающих летом и в выходные дни. Если не любите компанию, выбирайте будние дни.

Популярное место не только своими скалами. Внизу у водоема располагается "избушка лесника". Здесь даже снимали известные фильмы и сериалы, в том числе "Сторожевая застава", "Нюхач", "Ведьма".

Коростышевский карьер, хоть и располагается в Житомирской области, но до него можно добраться и из Киева – около 100 км.

Коростышевский карьер или каньон?

Заметим, что под Коростышевом не одно озеро. Поэтому не упустите и другие интересные места для отдыха.

1. Озеро "Гранитный карьер". Это довольно популярное место, которое ежегодно собирает тысячи отдыхающих.

Гранитный карьер в Коростышеве

2. Первое озеро. Это место не очень подойдет для купания, но для рыбалки и фотосессии будет идеальным.

Коростышевский каньон

3. Коростышевский каньон. Здесь озеро окружено скалами и является самым популярным местом. Пологий берег только с одной стороны, с остальных трех – сплошные скалы.

Коростышевский каньон

Этот пляж благодаря пологому закату в воду подойдет для отдыха с детьми. Также здесь оборудованы деревянный пирс и разрешены прыжки со скал, но это достаточно экстремально.

Коростышевский каньон

Как добраться до Коростышевского карьера

Из Киева удобным способом добраться до каньона без автомобиль. Вам нужно двигать по трассе Е40 до Коростышева, а после заезда в город нужно повернуть на втором повороте налево. Отсюда вы уже прямо выедете в "гранитный карьер".

GPS-координаты: 50°18′54″ с. ш. 29°05′35″ в.д.

Также из Киева можно добраться общественным транспортом. От станции метро "Житомирская" вам нужен автобус, который едет через Коростышев, или едущая на Житомир.

Если маршрутка заезжает в Коростышев, то выходите на въезде в город на повороте на карьер.

Если маршрутка едет по трассе в Житомир, то выходите на повороте возле заправки Shell и гостиницы "Стамбул". Отсюда надо будет уходить еще километра два.

Обратно будет труднее возвращаться, поскольку из Житомира в Киев транспорт едет переполненный. Но можете попробовать добраться до автостанции в Коростышеве.

Важные советы отдыхающим

Если вы хотите провести выходные на Коростышевском карьере, то лучше приезжать во вторую половину дня пятницы. Тогда вы можете занять хорошее место и поставить там лагерь.

Кроме этого, туристы с опытом советуют становиться направо (если дорога за вами) под скалой прямо у воды. Там небольшой спуск и ровное место под палатку, и не менее важно – тень от деревьев.

Еще одним хорошим местом является лужайка с высокой стороны карьера, где тихо и уютно. Также там хороший хвойный лес.

Большим недостатком этого туристического места является то, что отдыхающие оставляют мусор. Поэтому важно убирать после себя, а мусор можно выбросить по дороге в специальный бак.

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