Крем для обуви и оливковое масло: как обновить старую кожаную мебель

Кожаная мебель выглядит дорого и стильно. Она долговечна и неприхотлива в уходе. Единственный минус – на коже быстро появляются царапины. Как с ними бороться разбирался UaPortal.

Крем для обуви

Нанесите немного крема на царапины и подождите несколько часов. Кожа впитает крем и от царапины не останется и следа. Мебель станет лучше выглядеть и появится красивый блеск.

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Оливковое масло

Натрите оливковым маслом потертое кожаное изделие, оставьте на 30 мин, вытрите излишки масла тканью.

Клей

Возьмите резиновый каучуковый клей без ацетона и проклейте царапину. После высыхания нанесите крем для обуви и отполируйте.

Лак для ногтей

Если кожа чёрного цвета, вас может выручить лак для ногтей. Аккуратно, нанесите его тонкой полоской на повреждения и дождитесь высыхания.

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