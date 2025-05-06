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Экономика

Кто имеет право на получение социальной пенсии в 2025 году и как ее получить

Цихоцкая Мария

Кто имеет право на получение социальной пенсии в 2025 году и как ее получить
Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут рассчитывать на временную государственную помощь

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут рассчитывать на временную государственную помощь — так называемую социальную пенсию. В 2025 году требования к страховому стажу выросли. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Если этот показатель меньше, но составляет от 22 до 31 года, право на пенсию возникает в 63 года. Тем, кто имеет стаж от 15 до 21 года, пенсионные выплаты предоставляются с 65 лет. Если же стажа меньше 15 лет, в 65 лет лицо получает право не на пенсию, а на социальную помощь по возрасту. Такой порядок будет актуален до 2028 года, когда для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 35 лет страхового стажа. Об этом пишет nv.ua.

В мае 2025 года размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода. Однако выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, составляющего 3028 грн. Сумма пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии.

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Для оформления социальной пенсии следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или регистрации. Необходимо подать заявление, паспорт, идентификационный код, справку из Пенсионного фонда о стаже, декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи за полгода, а также дополнительные документы — например, решение об опеке, если это касается недееспособного лица.

Впрочем, не каждый, у кого нет стажа, может получить помощь. Выплаты не назначаются, если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум, лицо официально работает или имеет другой источник дохода, а также в случае значительных расходов семьи или владения дополнительным жильем или транспортом. Однако исключения возможны. Если в семье есть человек с инвалидностью, комиссия после обследования бытовых условий может принять положительное решение о предоставлении помощи, несмотря на ограничения.

Раньше мы рассказывали, какой категории пенсионеров перечислят пенсию.

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