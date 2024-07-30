Кто из украинских пенсионеров не получит надбавку по возрасту

Некоторые пенсионеры в Украине могут не доплачивать надбавки по возрасту, если их ежемесячные пенсионные выплаты превышают установленную сумму.

Об этом пишет 24 канал.

Когда украинцы достигают возраста 70 лет, им начинают начислять дополнительные выплаты, размер которых составляет:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Однако украинцы с пенсией, составляющей 10 340,35 гривен или больше, не получат этих надбавок.

Если пенсия приближается к этой сумме, например 10 200 гривен, то пенсионеры до 74 лет получат лишь 140 гривен надбавки, а до 79 лет – 256 гривен.

Важно отметить, что возрастная надбавка не сможет увеличить общую сумму пенсии до более 10 340,35 гривен – в таком случае она будет пропорционально уменьшена.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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