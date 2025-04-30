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Кто может получить социальные выплаты в 2025 году и будет ли увеличена помощь при рождении ребенка

Цихоцкая Мария

Кто может получить социальные выплаты в 2025 году и будет ли увеличена помощь при рождении ребенка
В 2025 году ожидаются определенные новации, касающиеся как размера выплат, так и принципов их начисления

Система социального обеспечения в Украине играет ключевую роль в поддержке людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В последнее время все активнее обсуждается реформирование системы социального обеспечения с целью сделать ее более прозрачной, более справедливой и более эффективной.

Кто имеет право на государственную социальную помощь?

Согласно данным портала "Действие", право на помощь имеют:

  • Лица от 65 лет без права на пенсию;
  • Люди с инвалидностью (особенно I группа);
  • Дети умершего кормильца без страхового стажа;
  • Одинокие люди, нуждающиеся в уходе (по решению ЛКК).

Отдельно на помощь по уходу могут претендовать:

  • Военнослужащие с инвалидностью;
  • Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянной опеке;
  • Малообеспеченные лица от 80 лет.

Социальная защита: основные направления

Социальная защита включает целевые выплаты (субсидии, помощь инвалидам, поддержку малообеспеченных и т.п.), которые в основном финансируются из государственного бюджета. Его ключевая цель — гарантировать базовый уровень жизни тем, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить себя.

Изменится ли размер выплат в 2025 году?

Размер большинства выплат зависит от прожиточного минимума, который в 2025 году остался на уровне 2920 грн.

Основные категории населения имеют следующие показатели:

  • Дети до 6 лет - 2563 грн
  • Возраст 6-18 лет - 3196 грн
  • Трудоспособные лица - 3028 грн
  • Лица, потерявшие трудоспособность - 2361 грн

Несмотря на отсутствие роста ПМ, государство планирует унифицировать подход к начислению помощи. Вместо ориентации на ПМ будут учитываться доходы домохозяйства.

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Государственные расходы на социальное обеспечение

В 2025 году предусмотрено выделить около 420,7 млрд грн на социальные программы.

  • Помощь малоимущим;
  • выплаты по беременности, родам;
  • поддержка детей с инвалидностью;
  • Помощь опекунам;
  • Алименты;
  • Поддержка людей, ухаживающих за больными.

Выплаты в связи с рождением ребенка: изменятся ли?

По состоянию на 2025 год сумма пособия при рождении ребенка остается фиксированной – 41 280 грн (10320 грн одноразово + по 860 грн ежемесячно 3 года).

Однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11072, предусматривающий повышение этой помощи и ее привязку к прожиточному минимуму.

  • 150 ПМ - за первого ребенка
  • 100 ПМ - за вторую
  • 50 ПМ – за третью и последующую.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают.

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