Кто в Украине получает самые высокие зарплаты: данные Госстата

Министерство экономики представило новые данные по ожидаемой инфляции и уровню заработных плат в 2024 году. По последним оценкам, уровень инфляции будет несколько ниже, чем предполагалось ранее, и составит около 5,4% в среднем за год и 7,9% в конце года.

В то же время, среднемесячная заработная плата украинцев, по прогнозам Минэкономики, вырастет до 20 581 гривны, что свидетельствует об определенном улучшении благосостояния населения.

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Между тем, по данным Государственного комитета статистики, средняя зарплата украинцев в первом квартале 2023 года составила 18 903 гривен.

Зарплаты в Украине. Источник: ukrstat.gov.ua Зарплаты в Украине. Источник: ukrstat.gov.ua

Меньше всего платят в сфере строительства (14 561 грн), культуры и спорта (13 663 грн) и образования (12 649 грн).

Зарплаты в Украине. Источник: ukrstat.gov.ua Зарплаты в Украине. Источник: ukrstat.gov.ua

Самые высокие зарплаты в сфере информации и телекоммуникаций, а также финансовой и страховой деятельности. Сотрудникам этих отраслей платят от 39 до 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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