'Куй железо, пока горячо': как сказать на украинском

Пословица "куй железо, пока горячо" означает, что нужно делать дело сразу, вовремя. Так, например, эта пословица означает, что необходимо выполнить определенную задачу сразу и качественно.

Пословица указывает, что всегда нужно использовать подходящий момент для достижения определенных целей и результатов. Откладывая решение какой-то важной задачи, мы рискуем ее никогда не выполнить. Более того, обстоятельства вообще могут обернуться против нас.

Известный языковед Александр Авраменко рассказал, какими украинскими поговорками можно заменить русское "куй железо, пока горячо". Эксперт отметил, что в украинском языке есть несколько аналогов этого изречения, которые передают тот же смысл о необходимости действовать вовремя.

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Как отметил эксперт, украинский язык богат высказываниями, которые передают этот же смысл о необходимости действовать оперативно. Среди них: "хапай, Петре, поки тепле", "лови рибку, поки ловиться", "весна раз красна", "п’ятниця вдруге не трапиться" и "коваль клепле, доки тепле".

Авраменко отметил, что выбор конкретной пословицы зависит от контекста и того, какой именно аспект срочности хочется подчеркнуть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на украинском языке сказать слово "удача".

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