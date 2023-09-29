Лайфхак для родителей: Как легко отмыть следы маркера из одежды, мебели и кожи

Как убрать пятна от маркера из одежды, мебели и кожи

Фломастеры и маркеры – это одни из основных инструментов, которыми пользуются школьники, но иногда их может трудно удалить из одежды, мебели и даже из кожи.

Читайте также: Как удалить пятна от черники из одежды: полезные советы и альтернативные методы

Однако OBOZREVATEL нашел эффективные лайфхаки, которые помогут вам избавиться от этих неприятных пятен без необходимости в дорогих химических средствах и затрате много времени.

Одежду

На школьной форме или любой другой одежде могут появляться нежелательные пятна от фломастера или маркера. Чтобы удалить их, вам понадобятся только бумажная салфетка и антисептик для рук или любая жидкость, содержащая спирт. Вот шаги:

Смочите салфетку спиртовым раствором и осторожно протрите пятно с обеих сторон ткани. Спирт поможет расцепить содержащиеся в маркере стойкие вещества. Затем еще раз протрите пятно, но уже сухой салфеткой, чтобы впитать лишнюю влагу. Продолжайте эти действия, пока полностью не очистите одежду от пятна. Стирайте вещи вручную или в стиральной машине, включив соответствующий режим.

Мебель

Если вы заметили пятна от маркера на тканевой мебели, то вы можете использовать тот же способ со спиртовым раствором и бумажной салфеткой. Также подойдет прозрачный лак для ногтей, поскольку содержит больше химических соединений и поможет вывести стойкие пятна. Просто нанесите немного лака на пятно и протрите салфеткой.

Кожа

Если пятна от маркера попали на кожу, обычное мыло или гель для душа могут быть недостаточно эффективными. Вот несколько методов для удаления пятен:

Используйте антисептик для рук. Нанесите его на нужные участки и слегка помассируйте, а затем смойте водой. Если антисептик не помогает, используйте раствор для снятия макияжа. Нанесите немного жидкости на диск, осторожно протрите пятна и смойте водой.

Обратите внимание, что для кожаных изделий можно использовать эти методы, но перед этим проверьте их на незаметном участке, чтобы не повредить материал.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!