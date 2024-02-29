Ледокол 'Ермак' загорелся в российском Санкт-Петербурге (видео)

В Санкт-Петербурге загорелся ледокол "Ермак". Инцидент произошел 29 февраля 2024 года.

По данным российских СМИ, в порту Санкт-Петербурга в Кировском районе произошел пожар на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации.

Возгорание якобы возникло в трюме судна. Пламя перекинулось на резину или дерево, и собственными силами экипажа его потушить не удалось.

Из ледокола были эвакуированы 9 человек, никто не пострадал. После ликвидации пожара порт возобновил работу в штатном режиме.

Причина пожара устанавливается.

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"Фонтанка" пишет, что пожар мог начаться в результате сварочных работ.

"Заявка о возгорании поступила около 11:30. По данным ГУ МЧС в Петербурге, горит строительный мусор, огонь распространился на 20 квадратных метров. Наблюдательное ведомство проверяет выполнение законодательства о пожарной безопасности после того, как на первой палубе ледокола вспыхнуло складское помещение". Спустя 4 часа пожар удалось локализовать.

Ледокол "Ермак" – первый в мире арктический ледокол, построенный в 1974 году. Он имеет длину 127,8 метра, ширину 25,97 метра, высоту борта 16,7 метра и вес 12,8 тысячи тонн.

Это уже не первый пожар на судне. В 2017 году на нем уже произошел пожар, в результате которого погиб один член экипажа.

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