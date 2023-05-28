Легко выращивать и ухаживать: какие комнатные растения не нуждаются в горшке с дренажем

Какие комнатные растения можно сажать в горшки без дренажа

Большинство комнатных растений требует использования горшков с дренажными отверстиями. Если вода не может оттекать, она скапливается на дне горшка, что может привести к гниению корней и гибели растения.

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Однако есть комнатные растения, которые не нуждаются в горшках с дренажом и легко ухаживают. Вот несколько примеров:

Китайская вечнозеленая (Aglaonema Maria): Это растение лучше растет во влажной почве, поэтому отсутствие дренажа не является проблемой. Главное, чтобы почва не пересохла. Следует заметить, что китайская вечнозеленая является токсичной для домашних животных, поэтому владельцы домашних питомцев могут выбрать другое растение; Растение-паук (Chlorophytum comosum): Растения-пауки популярны среди начинающих из-за своей неприхотливости. Они могут расти даже в миске с водой, как это изучали на уроках естественных наук в школе, поэтому горшок с дренажными отверстиями необязателен; Испанский мох (Tillandsia usneoides): Это растение, которое обычно растет на деревьях, достаточно крепкое. Если вы хотите выращивать его как комнатное растение, вам не нужно беспокоиться о дренаже или почве. Испанский мох получает воду и питательные вещества из воздуха, поэтому вам нужно увлажнять его водой и раствором удобрения, вместо того, чтобы беспокоиться о земле и дренаже.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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