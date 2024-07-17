Льготы для детей УБД и участников АТО: на что они могут рассчитывать

Лица, принимавшие участие в антитеррористической операции, а также военнослужащие со статусом участника боевых действий, имеют законное право на получение государственных льгот. Эти льготы также касаются и их детей.

В перечень льгот в частности входит возможность организации досуга для детей, обеспечение бесплатных мест в школах и детских садах, а также льготное проживание в студенческих общежитиях и другое. Об этом пишет 24 канал.

Льготы для детей участников АТО

Дети участников АТО имеют право на приоритетное получение мест в школах и детских садах. Кроме того, для них предусмотрено следующее:

Бесплатное питание для дошкольников и учащихся с 1 по 11 класс.

Поддержка и льготы при получении профессионально-технического и высшего образования.

Оздоровление и отдых для детей от 7 до 18 лет.

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Льготы для детей УБД

Семья военнослужащего, получившего статус участника боевых действий, также имеет право на государственные льготы, в частности для детей:

Возможность оздоровления и отдыха.

Приоритетные места в школах, детских садах и детских оздоровительных лагерях.

Для студентов предусмотрены следующие льготы:

Перевод на бюджетную форму обучения при дневной форме.

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для тех, кто учится на дневной форме.

При условии отсутствия задолженности по обучению – право на социальную стипендию.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто имеет право и как подать заявку на льготы для семей УБД в 2024 году.

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